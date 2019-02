De Dirigent ’voor recordbedrag’ verkocht aan Japan

De film is volgens Schram voor ’een recordbedrag’ verkocht aan de Japanse filmdistributeur New Select. Dit gebeurde op de filmmarkt van het festival van Berlijn. De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Zij was eind jaren twintig de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het vrouwen nauwelijks om aan de top van de wereldranglijst van belangrijkste dirigenten te komen.

De titelrol wordt gespeeld door Christanne de Bruijn. Daarnaast zijn onder meer Raymond Thiry, Annet Malherbe en Gijs Scholten van Aschat in de film te zien. De Dirigent trok in de Nederlandse bioscopen tot nu toe zo’n 115.000 bezoekers. Regisseur Maria Peters maakte eerder hits als Sonny Boy, Kruimeltje en Pietje Bell.