De Zwakste Schakel terug op tv met Bridget Maasland

De Zwakste Schakel werd eerder tussen 2001 en 2004 uitgezonden. Chazia Mourali was de strenge presentatrice van dienst die de deelnemers steevast op hun vingers tikte bij een fout antwoord of slechte ronde. Als een kandidaat werd weggestuurd werd de haast iconische oneliner ’Jij bent de zwakste schakel. Tot ziens’ gebruikt.

In de remake gaan opnieuw negen kandidaten met elkaar de strijd aan. Ze moeten samenwerken om geld op de bank te krijgen. Na iedere ronde wordt een speler weggestemd. De Zwakste Schakel is gebaseerd op het Britse The Weakest Link van de BBC.

Vanaf wanneer de nieuwe versie op televisie komt, is nog niet bekend.

RTL haalt de laatste tijd meer bewezen formules uit de mottenballen. Zo krijgt de tv-komedie Kees & Co nieuwe afleveringen en komt Weekend Miljonairs met Robert ten Brink onder de naam BankGiro Miljonairs terug op de buis.

