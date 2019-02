Leonardo DiCaprio twijfelde over beroemde Titanic-kreet

De uitroep, die Leonardo schreeuwt als zijn personage op de boeg van het rampschip staat, stond oorspronkelijk niet in het script. „Het was ter plekke verzonnen”, vertelt James Cameron in het BBC-programma Movies That Made Me. „We hadden de ene na de andere zin geprobeerd en het dreigde te mislukken omdat het licht langzaam verdween. Ik zei: ’Oke, ik heb er een voor je. Zeg gewoon I’m the king of the world, spreid je armen wijd uit en ga er helemaal in op’.”

James gaf zijn instructies per walkietalkie en ontdekte al snel dat Leonardo het niet direct zag zitten. „Hij zei alleen maar: ’Wat?!”’ De regisseur wist de acteur uiteindelijk te overtuigen. En zie daar, één van de meest memorabele scènes uit de film was geboren.