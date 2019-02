Ook Australië heeft Songfestivalinzending rond

Kate Miller-Heidk Ⓒ ANP

Kate Miller Heidke is de Australische inzending voor het komende Eurovisiesongfestival in Israël. De 37-jarige zangeres won zaterdag de nationale voorronde met het liedje Zero Gravity. Het was voor het eerst dat Australië op die manier een inzending koos. De afgelopen vier jaar werd de act intern gekozen.