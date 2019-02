Dit doet Kate Winslet voor Avatar 2

In Avatar 2 zitten enkele onderwaterscènes en daar moest Kate voor oefenen, vertelt James tegen Vulture. „Ze was er erg enthousiast over. En op het hoogtepunt hield ze denk ik, haar adem in voor 7,5 minuut. Dat was niet tijdens een scène, maar tijdens een training. Tijdens de opnames deed ze regelmatig scènes van twee of drie minuten waarin ze zwom en acteerde.”

Volgens James is het geweldig om Kate erbij te hebben. „Ze heeft haar personage Ronal echt omarmd”, aldus de regisseur. „Ze is een droom om mee te werken, niet de zeurpiet die ze de eerste keer was”, grapt hij. „Nee, ze was ook een droom op Titanic.”