Dave Roelvink moet in quarantaine na ophalen gebit

De zoon van volkszanger Dries Roelvink heeft gekozen voor een hagelwit exemplaar. „Witter dan die van mij hebben ze niet. Gerard Joling is jaloers straks.”

Het gebit wordt nu gemaakt en over drie dagen schuiven ze het eromheen, vertelt Dave. „Dan kom ik weer naar Nederland en dan moet ik twee weken in quarantaine.”

Bekijk ook: Dave Roelvink toont beelden van gebit zónder facings

Niet druk

Dave pakte het vliegtuig omdat hij in Nederland veel meer kwijt zou zijn voor nieuwe tanden. „En ik kon er wel even een weekje tussenuit. Ik was toch niet druk.”

De dj kwam eerder deze maand nog in het nieuws omdat hij een geleende Lamborghini in de prak had gereden. „Maak jij je maar geen zorgen om mij. Het is gewoon verzekeringswerk, het loopt nog”, vertelt Dave dinsdag. „Het wordt natuurlijk ontzettend opgeblazen, omdat ik het ben en omdat het een Lamborghini is.”