Mark Wahlberg springt in bus vol fans

De 47-jarige Hollywoodster deelde het moment op Instagram. Hij schreef erbij: „Fijne vrijdag allemaal!!!! Laten we allemaal een gezegend weekend hebben!” Dat zal voor de toeristen zeker het geval zijn geweest.

In een ander clipje laat hij zien hoe hij naar een groep toeristen loopt en hun vraagt waar ze vandaan komen. Het bleek dat ze uit alle werelddelen kwamen, uit landen als Australië, Korea en Oostenrijk en Duitsland. Wahlberg was ook niet te beroerd om even een kiekje met hen te maken.