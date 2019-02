Ronnie Flex trots op baby Nori die twerkt

Dat schrijft Ronnie Flex op Instagram: „Nori maak me hoofd heet, hoe twerk je nu al?” In de bijbehorende video is te zien hoe het babymeisje in bad zit en zachtjes met haar in een luier gehulde billen heen en weer wiegt. Ook is de opmerkelijke lach van de rapper te horen.

Fans vinden het superschattig en kunnen er ook om lachen. Al gokt een enkeling het erop dat ze zo schudt omdat ze aan het poepen is.

In een tweede post laat Ronnie Flex ook wat meer van het gezichtje van het meisje zien dat in december werd geboren. Hij is daar lange tijd wat voorzichtig mee geweest, om negatief commentaar op het meisje, dat een dochter is van hem en DJ Wef met wie hij niet samen is, te voorkomen.

Bekijk ook: Negatieve opmerkingen dochtertje doen Ronnie Flex nog steeds veel