Rose McGowan wil nooit terug naar Hollywood

„Ik f*ck niet met Hollywood. Ik hou er niet van”, reageerde ze. De actrice is een van de eersten die Harvey Weinstein van seksueel misbruik beschuldigde. Ook is ze een uitgesproken activiste voor de LGBTQI-gemeenschap. Dat, én schrijven, is dan ook hetgene waar ze zich op richt. Haar boek Brave is onlangs verschenen en ze was bezig dat boek te promoten, maar cancelde haar optredens na een ruzie met iemand uit het publiek bij een van de events.

Ondertussen werkt McGowan aan een tweede boek, getiteld The Second I Got My Boobs. „Het gaat over de transformatie van meisje naar vrouw. Het zal gaan over hoe mensen kunnen leren grenzen te stellen in hun eigen leven als ze jong zijn. Mijn huidige boek is intents, het tweede wordt hopelijk een stuk vrolijker.”