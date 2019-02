Nederlandse componist in race voor grote filmprijs

Ⓒ ANP XTRA

De Nederlandse componist Matthijs Kieboom is genomineerd voor de jaarlijkse prijs van de internationale filmmuziekcritici. Zijn werk voor de natuurfilm Wild maakt kans in de categorie beste bijdrage voor een documentaire Wild, over de natuur op de Veluwe. Hij strijdt om de eer met componisten uit Zuid-Afrika, Argentinië, Zweden en Turkije.