Meghan was volgens onderzoekers doelwit online-haatcampagne

Het onderzoek is uitgevoerd door het platform Bot Sentinel, dat volgens de krant concludeerde dat 83 accounts achter 70 procent van de meest vijandige tweets zaten. Die hadden samen ruim 187.000 volgers en het potentieel om 17 miljoen gebruikers te bereiken. Vooral Meghan kreeg het naar verluidt zwaar te verduren. In sommige tweets stond verhulde racistische taal.

De hertogin heeft zelf al eens opgemerkt dat ze in 2019 de ’meest getrollde’ persoon ter wereld zou zijn geweest, waarmee ze verwees naar de hatelijke berichten die online over haar zijn verspreid. Daar zou ze ook veel last van hebben gehad. Meghan en haar echtgenoot Harry, de kleinzoon van koningin Elizabeth, hebben een gespannen relatie met het koningshuis. Ze vertrokken dit jaar samen naar de Verenigde Staten.

Twitter liet de krant weten dat meerdere van de accounts die in het rapport staan al zijn gesloten. Het bedrijf zegt geen bewijs te hebben gevonden dat daadwerkelijk sprake was van ’grootschalige coördinatie of het gebruik van meerdere accounts door dezelfde persoon’. Woordvoerders van Harry en Meghan hebben nog niet gereageerd.