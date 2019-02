Scandinavische royals genieten bij WK ski

Estelle was vrijdag al met haar ouders, kroonprinses Victoria en prins Daniel, naar Åre gekomen. Het prinsesje genoot zichtbaar van de hele entourage bij het WK. Ze had de Zweedse vlag op haar gezicht laten tekenen en klapte en zwaaide. Dat deed ze zaterdag ook. Maar het hoogtepunt voor de kleine royal was dat ze de WK-mascotte Valle een hand mocht geven. Ook Victoria genoot zichtbaar. „Het is geweldig om hier te zijn”, tekende de krant Expressen op uit haar mond.

Het Noorse kroonprinselijk paar Haakon en Mette-Marit waren ook in Åre. Ze kwamen vooral om het Noorse ski-idool Aksel Lund Svindal aan te moedigen in zijn laatste officiële wedstrijd. Vlak voor Svindal de piste op kwam deden Mette-Marit en Haakon hun jas uit en showden ze een speciaal T-shirt waarop een boodschap stond voor hun landgenoot.

De afdaling werd een Noors festijn. Svindal werd in zijn laatste race tweede. Het goud ging, alweer tot groot genoegen van het kroonprinselijk paar, naar Kjetil Jansrud.