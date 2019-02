Prins Philip levert rijbewijs in

Elizabeth’s man was in januari betrokken bij een auto-ongeluk vlakbij Sandringham in Norfolk, waarbij hij met zijn Land Rover Freelander een auto die voorrang had ramde en Philips auto op zijn kant terecht kwam. Wonder boven wonder bleken de inzittenden van de getroffen auto lichtgewond en kwam prins Philip er zonder kleerscheuren vanaf.

Vlak daarna werd er een nieuwe auto voor Philip besteld en werd hij kort daarop alweer achter het stuur gespot zónder veiligheidsgordel om. Hierop kwam veel kritiek, maar van stoppen met autorijden of zijn rijbewijs inleveren wilde Philip niks weten. Een insider van de Britse royals vertelde daarover aan the Daily Mirror: „De prins houdt van zijn onafhankelijkheid en is niet iemand die zich wat laat zeggen.”