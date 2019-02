’Moeder Elton John heeft nooit zijn kinderen ontmoet’

Ondanks dat Elton en zijn moeder Sheila het voor haar 90ste verjaardag bij hebben gelegd, heeft ze alsnog nooit haar kleinkinderen gezien, meldt the Mirror. „De kinderen waren een grote verrassing voor me. Ik wens hem al het goede. Het verdrietige is dat zijn moeder de kinderen nooit ontmoet heeft”, vertelt hij in een podcast genaamd Too Late to Die Young.

Samen met zijn man David Furnish, heeft Elton twee zoons: Zachary (8) en Elijah (6).

John Reid kende Sheila bijna vijftig jaar lang en ze hielden zelfs contact nadat Elton Reid ontslagen had. Sheila overleed op 92-jarige leeftijd in december 2017. Reid kreeg eind jaren negentig de zak toen bleek dat er verhalen over Elton uitlekten.