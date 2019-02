Nederlander in finale Hongaars songfestival

In de eerste halve finale van A Dal, zoals het liedjesspektakel in Hongarije heet, kwamen negen acts in actie. Daarvan gingen er vier door naar de grote finale. Roses, het lied van The Middletonz werd ook uitgekozen. Volgende week is de tweede halve finale waaruit opnieuw vier acts een kans op een finaleplek maken.

Naast Farshad Alebatool bestaat The Middletonz uit de Hongaarse zanger András Kállay-Saunders. Hij deed in 2014 al eens mee aan het songfestival en werd toen knap vijfde.