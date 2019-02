Roxeanne Hazes: Ik trapte voorruit auto ex eruit

De zangeres rakelt een nare herinnering op in een interview met Nu.nl: „Een keer was ik boos, zo boos, geen idee waar ik de kracht vandaan haalde, maar ik deed mijn been omhoog en trapte zo zijn voorruit eruit.”

Daarna werd Roxeanne naar eigen zeggen bang toen haar ex-vriend kalm de auto aan de kant zette, uitstapte en richting de passagierskant liep. „Toen dacht ik: ’f*ck, nu krijg ik natuurlijk weer een beuk voor mijn kanis (hoofd, red.).” Hoewel het in het verleden gebeurd is, zegt ze er weer buikpijn van te krijgen zodra ze erover praat.

Inmiddels is Roxeanne al twee jaar dolgelukkig met Erik, met wie ze trouwplannen heeft. Eerder liet ze al weten dat de bruiloft in Las Vegas zal plaatsvinden. Samen hebben ze zoontje Fender, die in juli 2018 is geboren.