Aftrap van Tweede seizoen De Luizenmoeder

Zo spelen Walid Benmbarek en Dunya Khayam het koppel Amir en Esma, wier zoontje Ahmed op de school komt. In het nieuwe schooljaar op De Klimop is Hannah benoemd tot klassenmoeder en is juf Ank met haar leerlingen overgegaan naar groep 4. Verder treedt er een nieuw veiligheidsbeleid in werking, ontstaat er commotie over het kerst- en paasfeest en neemt juf Helma afscheid.

Prijzen

Sommige afleveringen van de hitserie trokken vorig seizoen, inclusief online terugkijken, bijna 5 miljoen kijkers. De serie won diverse prijzen, waaronder een Zilveren Nipkowschijf, een Zilveren Televisie-ster en een Gouden Kalf voor beste actrice.

De AVROTROS-serie is te zien om 20.25 uur op NPO 3.