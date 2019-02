Muzikanten maken zich op voor Grammy’s

De artiest met de meeste nominaties is rapper Kendrick Lamar, die ook in 2016 al de meeste nominaties en prijzen binnen wist te slepen. De rapper en zijn collega’s Drake en Childish Gambino hebben geweigerd om op te treden tijdens de Grammy’s, en de vraag is of ze aanwezig zullen zijn.

Drake en Childish Gambino zijn goed voor respectievelijk 7 en 4 nominaties. Alledrie maken ze kans op de prijs voor het beste nummer van het jaar, samen met onder andere Cardi B, Post Malone en 21 Savage.

Ook popster Ariana Grande heeft haar optreden geannuleerd. Ze zou ruzie hebben gekregen met de organisatie over de nummers die ze zou zingen. Zij zelf wilde haar nieuwe single 7 Rings naar het podium brengen, maar daar stak de organisatie een stokje voor.

Er zijn echter genoeg andere artiesten die wel optreden tijdens de ceremonie op zondag. Zo zijn Dolly Parton, Diana Ross, Shawn Mendes en Lady Gaga te zien.