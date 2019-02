Dokter Pol: ’Heel raar dat mensen je overal herkennen’

Aan zijn pensioen denkt Dokter Pol nog lang niet. „Nee joh! Zolang het mij gegeven is, werk ik gewoon door, omdat dit het mooiste is dat ik kan bedenken”, lacht hij. „Ik heb zo’n plezier in mijn werk. En ik vind het helemaal niet erg dat de camera’s steeds aanstaan. Je went aan al die mensen, het voelt na zeven jaar als een soort familie.”

Jan-Harm Pol uit Drenthe emigreerde in 1970 naar Michigan; in 1976 naturaliseerde hij tot Amerikaan. Begin jaren tachtig opende hij zijn eigen praktijk. Mede dankzij zijn zoon, die een demo instuurde, werd Pol ontdekt als televisietalent; zijn serie is sinds 2011 te zien op National Geographic.

„Het is heel raar dat mensen je opeens overal herkennen; iedereen weet opeens wie je bent en wil in de winkel even met je praten”, vertelt de geboren Drent. „Mensen voelen ook opeens de behoefte om al hun dierenverhalen even met je te delen: mijn hond had een koutje maar is weer beter, mijn koe liep mank maar is nu weer beter. En dat is dus niet alleen in ons eigen stadje, maar ook in het buitenland. Je houdt er wel rekening mee als je een vakantiebestemming zoekt.”

Sterren

„Ik weet wel wie de échte sterren van de serie zijn: dat zijn namelijk de dieren”, legt hij uit. „Mensen houden van dieren, daarom kijken ze naar het programma. Het zijn ook allemaal aardige mensen die mij aanspreken op straat, want mensen die van dieren houden, zijn doorgaans de aardigste mensen.”

De veearts vindt het fijn dat hij vooral jonge kijkers weet te bereiken met zijn programma. „Je wilt niet weten hoeveel mails en brieven ik krijg van kinderen die omdat ze naar de show kijken óók dierenarts willen worden”, bekent hij. „Ik hoop niet dat ze dat allemaal daadwerkelijk gaan doen, anders zitten we over twintig jaar met een enorm overschot aan dierenartsen, haha!”

Viswinkel

Zijn er eigenlijk nog zaken die hij mist aan Nederland? Hij twijfelt geen moment. „Lekkerbekjes! Als we terug naar Drenthe gaan, dan móet ik altijd even langs de viswinkel in Diever. Ze kunnen veel in de VS, maar voor het juiste recept van lekkerbekjes moet je echt in Nederland zijn; zo maken ze ze in Michigan niet.” The Incredible Dr Pol is elke week op maandag op National Geographic te zien.