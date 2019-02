Londen maakt zich op voor ’meer diverse’ BAFTA’s

The Favourite maakt de grootste kans op de belangrijkste Britse filmprijs. Het kostuumdrama van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos is twaalf keer genomineerd. Zo maakt de Iers-Britse-Amerikaanse film kans naar huis te gaan met de award voor beste film. Hoofdrolspeler Olivia Colman wordt mogelijk gekroond tot beste actrice en Rachel Weisz en Emma Stone kunnen beste bijrol in de wacht slepen.

Ook Bohemian Rhapsody, First Man, Roma en A Star Is Born maken een goede kans. De vier films werden ieder zeven keer genomineerd. Vorig jaar werd Three Billboards outside Ebbing, Missouri uitgeroepen tot beste film en hoofdrolspeler uit die film Frances McDormand tot beste actrice.

De uitreiking van de BAFTA’s zal dit jaar diverser zijn dan voorheen. De organisatie liet eerder weten dat de winnaar van de prijs voor beste Britse film en de prijs voor beste debuut van een Britse schrijver, regisseur of producent moet voldoen aan twee van de vier diversiteitsstandaarden van de Britse filmacademie. De standaarden draaien om representatie van onder meer geslacht, etniciteit en seksuele oriëntatie.