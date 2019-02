Kerk Chris Pratt en Justin Bieber krijgt ervan langs

Ter promotie van zijn nieuwste film The Lego Movie 2 was Chris Pratt te gast in een Amerikaanse show. Hij greep de gelegenheid aan ook over zijn geloof en zijn kerk te praten, die hem naar eigen zeggen hielpen bij het omgaan met zijn roem. „Er is een geweldige quote die ik in de kerk hoorde, en die echt van toepassing voelde. ’Als de schijnwerpers die op jou gericht staan, helderder schijnen dan het licht dat vanuit jouzelf komt, zal het je doen sterven’. En dat zie ik voortdurend bij mensen in onze positie, acteurs. Het is een erg helder licht dat op ons gericht staat.” Ook vertelde Chris hoe hij zijn vorm behield volgens een dieet geïnspireerd op de bijbelse figuur Daniel, die alleen fruit, groente en granen at.

Juno-actrice Ellen Page, vorig jaar getrouwd met danseres Emma Portner, deelde een fragment uit het gesprek op Twitter en schreef erbij: ’Oke, Um. Maar zijn kerk is berucht om hun anti-LGBTQ-visie, dus dat misschien ook even bespreken?’. Ze noemde de naam van de kerk niet, maar volgens VOX gaat Chris naar de Zoe Church in Los Angeles, een Hillsong-kerk die ook regelmatig bezocht wordt door Kendall en Kylie Jenner en Justin Bieber en Hailey.

Ellen Page spreekt zich uit Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat haar commentaar door verschillende media werd opgepakt, plaatste ze nog een tweet waarin ze toelichtte: „Als je een beroemd acteur bent en tot een organisatie behoort die een bepaalde groep mensen haat, moet je niet verrast zijn als iemand zich simpelweg afvraagt waarom dat niet wordt benoemd. Tegen LGBTQ zijn, is verkeerd, er zitten geen twee kanten aan. De schade die het veroorzaakt is ernstig.”

Chris heeft niet gereageerd op de kritiek.