Vrijgezelle Brad Pitt op verjaardag Jennifer Aniston

De twee zijn gedurende de jaren na hun scheiding altijd vriendschappelijk met elkaar om blijven gaan. Toen Aniston vorig jaar scheidde van acteur Justin Theroux gingen er zelfs even geluiden dat de befaamde Hollywoodsterren wellicht weer bij elkaar zouden komen. Maar insiders lieten weten dat ze niet zo close met elkaar zijn. „Ze hebben geen regelmatig contact, het blijft bij een sms’je over en weer om elkaar succes te wensen als ze een nieuw project hebben.” Toch is het contact blijkbaar hecht genoeg voor Jennifer Aniston om haar oude vlam uit te nodigen bij deze bijzondere verjaardag.

Pitt was niet de enige ex van Aniston die zijn gezicht liet zien op het feest: ook John Mayer stond op de gastenlijst. Mayer en Anniston hadden in 2008 en 2009 een stormachtige knipperlicht-relatie. En het wordt nog ingewikkelder: ook de ex-verloofde van Pitt, Gwyneth Paltrow, was aanwezig. Pitt lijkt op het moment single, al werd hij kortgeleden nog even gelinkt aan Charlize Theron.

Andere bekende gasten waren onder anderen George en Amal Clooney, Katy Perry en vriendje Orlando Bloom, Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres en Robert Downey Jr.

Brad Pitt had vijf jaar lang een relatie met Jennifer Aniston Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook Gwyneth Paltrow heeft met Brad Pitt gedateted Ⓒ Hollandse Hoogte