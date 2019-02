Robert Jensen verwacht ontslag

In een relaas van meer dan een uur geeft hij aan hoe komisch hij de situatie zelf vond. „Een Hollywoodscenarioschrijver had het niet beter kunnen verzinnen dan wat er de afgelopen dagen natuurlijk gebeurd is.” Hij doelt op het feit dat hij de ene dag zijn oud-collega Peter van der Vorst volledig heeft afgebrand, terwijl de dag erna bekend werd dat Van der Vorst mogelijk de nieuwe directeur wordt van RTL.

Hij snapt dat mensen dit ontzettend komisch en lachwekkend vinden. Maar Jensen benadrukt dat hij totaal niet bang is voor een eventueel ontslag, omdat hij ’niets heeft met de tv- of showbizz-wereld’. Hij staat dan ook nog steeds ’honderdduizend procent’ achter wat hij geroepen heeft. Hij fantaseert even door over hoe het zou gaan als hij ’als bibberende tv-presentator’ zich moet melden bij Peter van der Vorst. „Maar als het zou gebeuren, móeten we dat opnemen, er moeten camera’s bij zijn. Ik zou keihard lachen.” En vol zelfvertrouwen: „Het is hetzelfde als dat Ronaldo ontslagen wordt door Mario Been.”

Volgens hem vindt Peter zijn programma verschrikkelijk en ’is het sowieso al een wonder’ dat hij een rechts geluid mag horen op tv. Toch denkt Jensen dat hij zijn contract, dat nog een paar maanden duurt volgens hem, wel zal mogen afmaken. Overigens is het allemaal speculatie; het is nog niet zeker dat Van der Vorst de opvolger wordt van Erland Galjaard als programmadirecteur bij RTL. Van der Vorst liet weten in gesprek te zijn met de zender.