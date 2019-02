Bella Hadid onherkenbaar

Het was de show van ontwerper Tomo Koizumi, waarin de spraakmakende uitdossingen getoond werden. Niet alleen Bella Hadid ging erin over de catwalk, ook Game of Thrones-actrice Gwendoline Christie mocht een ontwerp van de Japanner dragen, die met zijn enorme jurken debuteerde op New York Fashion Week. Haar jurk was nog extravaganter, met veel kleuren en een enorme sleep.

Nee, dan had Emily Ratajkowski geluk: zij kon een relatief eenvoudige witte jurk dragen, waarin haar prachtige lijf nog steeds goed te zien was. Daily Mail had de foto’s en ook op Instagram werden de prachtige plaatjes die de kleurige kostuums opleverden, volop gedeeld.