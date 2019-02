Eerste ruzie tussen Naomi Campbell en Liam Payne

Campbell zou namelijk meteen één ding heel duidelijk hebben gemaakt: ze gaat níet samen met Payne naar het BAFTA-feestje zondagavond. Het zou hun publieke debuut zijn als liefdeskoppel en het is dan ook tegen het zere been van de 25-jarige zanger. Helemaal gezien het voorstel dat de 48-jarige hem volgens een insider deed: het zou het beste zijn als Payne via de achterdeur naar binnenging, om sensatie daarover te voorkomen.

Maar, zo zegt de bron, ze zou daar alleen maar goede intenties mee hebben. „Ze wil de aandacht niet afleiden van het event.” Om dezelfde reden heeft ze Liam afgeraden het Equinox Hotels party - zij is de ster in de campagne van het nieuwe hotelconcept - in New York te bezoeken. Een feestje dat is bedoeld om het concept bij VIPS te introduceren en waar dus ook heel wat beroemdheden worden verwacht. Behalve de voormalig One Direction-zanger dus. Ai, je moet er wat voor overhebben om op Naomi’s uitgebreide liefdes-cv te prijken.