Meisje van Van Gogh brengt 8,7 miljoen op

De tekening, gemaakt met rietpen en bruine inkt, was afkomstig uit Brits privébezit. Ook hierover bleef het gerenommeerde veilinghuis uiterst discreet. In de catalogus stond de herkomst omschreven als A family collection. The Art Newspaper wist echter te melden dat de inbrengers de zonen van de bekende Londense kunsthandelaar Thomas Gibson zouden zijn.

Japans woord

Van Gogh vervaardigde het aantrekkelijke portret van de tiener in het Zuid-Franse Arles tussen 31 juli en 3 augustus 1888. Hij noemde het La Mousmé, een verwijzing naar het Japanse woord voor jong meisje. Onder dezelfde titel vervaardigde hij ook een schilderij, dat zich nu in de collectie van de Amerikaanse National Gallery of Art in Washington D.C. bevindt.

Wie deze Provençaalse puber was, is niet bekend. In zijn brieven schrijft Van Gogh dat zij 12 jaar was. Maar hij noemt geen naam. De schrijfster Bernadette Murphy opperde in haar boek Van Goghs oor dat het om het nichtje van zijn schoonmaakster Thérèse Balmossière zou gaan. Al levert zij hier geen sluitend bewijs voor.

De tekening was in 2018 nog te zien voor het grote publiek. Het hing toen op de expositie Van Gogh and Britain, die door het museum Tate Britain werd georganiseerd.