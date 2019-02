Wendy en Xander verrassen 16-jarige zoon

„Je bent 16 jaar en je wilde natuurlijk een scooter, maar wij dachten allemaal: ’met een scooter is het niet de vraag of je valt, maar wanneer je valt’”, legt Wendy uit, terwijl ze de blinddoek bij Sem afdoet. Ze vult vervolgens aan: „Toen zei je mij, ik wil niet iets op twee wielen, maar op vier wielen. Je liet me een foto zien van een oud barreltje, uiteindelijk stuurde je ook een foto en zei je: ’maar dit, is een droom’. Draai je maar om.”

Sem is zichtbaar verrast en ontzettend blij met zijn verjaardagscadeau. Stiefvader Erland wijst hem er nog even op dat zijn nieuwe mini-bolide is uitgerust met zwarte velgen.