Zilverwerk kostbaarder dan Vermeer

Hester Scholvinck: „De prijs van zo’n exquise pronkstuk was groter dan die van menig schilderij.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Zilver was zeldzaam in de spreekwoordelijke gouden eeuw. En daarom schreeuwend duur. Alleen het hof, de kerk en de rijke adel kon zich deze schitterende luxe veroorloven. Delft behoorde aan het begin van de zeventiende eeuw, naast Amsterdam en Den Haag, tot een van de belangrijkste zilversteden van Holland. De hoge kwaliteit van de edelsmeedkunst in de Prinsenstad was mede te danken aan Willem van Oranje, die zich in 1572 vanuit Antwerpen in Delft vestigde.