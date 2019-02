Noorse royals bij medailleceremonie in Åre

Ⓒ REUTERS

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben zaterdagavond de medaille ceremonie bijgewoond van de afdaling op de wereldkampioenschappen ski in Åre. Het kroonprinselijk paar was het hele weekend met de kinderen in de Zweedse plaats. Ze hadden het prima naar hun zin, blijkt op foto’s die ze op sociale media plaatsten.