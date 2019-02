ZIEN: Catherine steelt show bij BAFTA’s

Volgens Daily Mail stal Catherine de show, the Sun schrijft dat ze ’beeldschoon’ is en the Mirror claimt dat de hertogin ’het beeld van elegantie’ is. Ook zou ze volgens de kranten geïnspireerd zijn door haar schoonmoeder Diana, die door velen als een stijlicoon gezien werd.

Ⓒ Hollandse Hoogte

McQueen-ontwerper Sarah Burton heeft eerder al Catherine’s bruidsjurk ontworpen, net als de roze outfit die de hertogin droeg bij de bruiloft van haar zus Pippa. Bij de witte jurk die Catherine zondagavond draagt, heeft ze pumps van Jimmy Choo aangetrokken en hield ze een witte clutch vast.

Ⓒ Hollandse Hoogte