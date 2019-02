Roma wint BAFTA voor beste film

Yalitza Aparicio die in Roma de rol van dienstmeisje Cleo vertolkt. Ⓒ AFP

Roma is bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijke Britse filmprijzen, uitgeroepen tot beste film. Regisseur Alfonso Cuarón werd ook gekozen tot beste regisseur. The Favourite was met twaalf nominaties de grote favoriet in Londen.