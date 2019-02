The Favourite grossiert in BAFTA's

The Favourite had maar liefst twaalf nominaties te pakken. Die werden niet allemaal verzilverd, maar er waren awards voor Best production design, Best original screenplay, Best make up & hair en vanzelfsprekend ook Best costume design. De film won ook de prijs voor Outstanding British film.

Regisseur Yorgos Lanthimos van The Favourite greep naast een BAFTA. Alfonso Cuarón ging er met de prijs voor beste regisseur vandoor. Hij won met Roma ook de award voor Best cinematography en beste buitenlandse film.

Bohemian Rhapsody, de biopic over Freddie Mercury, kreeg een BAFTA voor Best sound. De veelgeprezen film viste achter het net bij de BAFTA voor Best original music. Die prijs ging naar A Star Is Born, de film met Lady Gaga en Bradley Cooper.