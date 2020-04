Supersized Kingsday wordt ’grootste huiskamershow van Nederland’

De organisatie heeft dj’s B-Front, DJ Jantje, E-Force, Panic, Partyraiser, The Pitcher, Zany en Spitnoise gestrikt om op te treden tijdens de huiskamershow. „We hopen dat bezoekers in hun oranje party-outfit live inhaken op de online feestelijkheden.”

Het hardstylefestival gaat vanwege het coronavirus niet door. Normaal gesproken wordt het evenement op Koningsdag gehouden op Aquabest in Best. Het feest trok vorig jaar ongeveer 45.000 bezoekers. Tickets van dit jaar zijn ook volgend jaar nog geldig.

„We verwachten ook voor dit onlinefestival veel animo. Het is de manier om mensen bij elkaar te brengen in deze tijden van social distancing”, aldus de organisatie. „Het Oranjegevoel is altijd een verbindende factor geweest in onze samenleving. Dat zal ook nu niet anders zijn, zeker nu meer mensen dan ooit kunnen meegenieten.”