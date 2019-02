Gwyneth Paltrow: ’Scheiding na 4 MAANDEN!’

Het huwelijk van Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk zou na een paar maanden al op springen staan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze hadden toch al een paar jaar verkering en hadden echt goed nagedacht of ze überhaupt met elkaar wilde trouwen. Toch nam het Hollywoodkoppel GWYNETH PALTROW en BRAD FALCHUK vier maanden geleden die belangrijke stap. Een vloek en een zucht later lijkt hun liefdesgeluk al als een ballon uiteen gespat te zijn. En dat zou allemaal de schuld zijn van... Gwyneth’ ex CHRIS MARTIN.