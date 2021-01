Harry Potter-acteur Rupert Grint over vaderschap: ’Het is heel vreemd’

In een interview met Comicbook.com vertelt hij over zijn ervaringen. „Het is heel vreemd. Het heeft zeker mijn kijk op dingen veranderd, maar ook op een nuttige manier”, legt de kersverse vader uit. „Het was iets waar ik nooit echt een idee van had, dat soort liefde. Het is een heel andere liefde.”

Afgelopen november maakten Rupert en zijn dochter hun debuut op Instagram. Hij plaatste toen een foto van zichzelf en zijn zes maanden oude dochter, die niet herkenbaar in beeld werd gebracht. In slechts vier uur verzamelde de acteur een miljoen volgers. Hij heeft daarmee het record van ster die het snelst de miljoen aantikte in handen.