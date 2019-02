Meghans INTIEME brief aan haar vader onthuld

Al sinds ze samen zijn zorgen Harry en Meghan voor flink wat problemen op Buckingham Palace. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het kon niet uitblijven: een reactie van THOMAS MARKLE op de verhalen van MEGHAN’s vriendinnen, vorige week in het Amerikaanse blad People. Maar dat hij zo onbeschaamd zou terugslaan… daarmee had niemand rekening gehouden. Gisteren liet hij de complete, intieme en hartverscheurende brief publiceren die zijn dochter hem na haar huwelijk met PRINS HARRY schreef…