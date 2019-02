This Is America grote winnaar Grammy Awards

Het nummer tegen discriminatie en wapengeweld in de Verenigde Staten werd ook onderscheiden met de award voor Best Rap Performance en een voor Best Music Video. Het is de eerste keer dat een rapnummer tot beste song van het jaar wordt gekroond.

De Grammy voor het beste album ging zondag in Los Angeles naar Kacey Musgraves. De countryzangeres won voor haar plaat Golden Hour. De muzikante won ook vier Grammy's, naast die voor beste album won ze ook in de categorieën beste country album, beste country song en best country solo-uitvoering.

De Britse popzangeres Dua Lipa ontving een award voor beste nieuwe artiest en Cardi B kreeg als eerste vrouwelijke rapper een Grammy voor een solo-album. De 26-jarige won voor haar plaat Invasion of Privacy.

De show, die vooral in het teken stond van vrouwen, werd gepresenteerd door Alicia Keys. Naast optredens van Lady Gaga, Janelle Monáe en Jennifer Lopez, hield tot ieders verrassing ook de voormalige 'First Lady' Michelle Obama een toespraak.

Nog voor de awardshow begon, werd al een aantal Grammy's bekendgemaakt, waaronder de categorie Best Jazz Vocal Album. Het Metropole Orkest was met het album ‘If You Really Want’ genomineerd, maar greep uiteindelijk naast de prijs. Die ging naar jazzzangeres Cécile McLorin Salvant, waarmee het orkest wel eens heeft opgetreden.