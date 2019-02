Letitia Wright bespreekt depressie bij BAFTA’s

„Ik wilde stoppen met acteren”, aldus Wright. „Wat me daar vanaf bracht was God, mijn geloof, mijn familie en een e-mail van de BAFTA om onderdeel te worden van de ’breakthrough Brits’. Toen dacht ik: laat ik het toch nog een keer proberen.” Letitia werd in 2015 door BAFTA gehuldigd als een van de jonge doorbraken.

De actrice, die in Black Panther prinses Shuri speelt, bedankte in haar speech „iedereen die ja tegen me heeft gezegd, iedereen die me een kans gaf.” Ook richtte ze zich tot kijkers die met dezelfde problemen kampen. „Ik wil jonge mensen aanmoedigen die het moeilijk hebben. God heeft je gemaakt en je bent belangrijk. God houdt van je, laat je licht schijnen.”

Letitia kreeg tijdens de uitreiking koninklijke gelukwensen: prins William feliciteerde de actrice met haar award. De hertog van Cambridge is de voorzitter van BAFTA.

Ⓒ Hollandse Hoogte