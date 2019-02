Metropole Orkest grijpt naast Grammy

Het orkest won twee keer eerder wel de Grammy, in 2011 voor 54 met John Scofield en in 2016 voor Sylva met Snarky Puppy. Het muzikale gezelschap heeft ook een Latin Grammy in de kast staan; in 2011 won het die prijs in de categorie Best Brazilian Album voor een plaat met Ivan Lins.

Eerder deze week wees Metropole-directeur Jan Geert Vierkant in een interview met ANP al op de stevige competitie dit jaar. Op de vraag hoe groot hij de kans van het orkest inschatte tijdens deze editie, antwoordde hij: ”„Je hoopt het natuurlijk altijd, maar de concurrentie in onze categorie liegt er niet om.”