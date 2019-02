Dochter Chris Cornell eert pa bij Grammy’s

De Soundgarden-voorman was postuum genomineerd voor When Bad Does Good. De familie van Chris bracht het nummer, samen met nog tien niet eerder verschenen liedjes, afgelopen september uit. Toni’s jongere broertje Christopher (13) is in de clip van When Bad Does Good te zien als een jonge versie van zijn vader.

Chris pleegde in het voorjaar van 2017 zelfmoord. Hij werd 52 jaar.