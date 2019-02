Lady Gaga in tranen om Grammy

Alhoewel de prijzen en nominaties voor de film wat achterblijven bij eerdere verwachtingen, doet Shallow het goed dit award season. Schrijvers Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando en Andrew Wyatt namen eerder een Golden Globe in ontvangst, en wonnen ook onder meer een Critics’ Choice Award en een Satellite Award. Het nummer gaat later deze maand op voor een Oscar.

De prijs voor beste filmliedje is één van de vele awards bij de Grammy’s die niet wordt uitgereikt tijdens de uitzending. Vijfvoudig genomineerde Lady Gaga reageerde op Twitter op haar eerste winst van de dag. „Ik kan vanavond geen make-up dragen. We hebben net onze eerste Grammy gewonnen en ik ben al in tranen van dankbaarheid”, aldus Gaga, die Grammy-organisator de Recording Academy bedankte en ook haar collega’s. „Dank aan mijn mede-schrijvers en Bradley, ik hou zoveel van jullie.”