Eerste Grammy voor Ariana Grande

De 25-jarige is niet aanwezig bij de uitreiking van Amerika’s belangrijkste muziekprijzen. Ze kreeg eerder deze week ruzie met de producenten van de show over de invulling van een optreden dat zij zou geven tijdens de ceremonie.

Donderdag haalde Ariana in een tweet uit naar Ken Ehrlich, één van de producenten, nadat hij had aangegeven dat er geen tijd meer was om Ariana’s optreden in elkaar te zetten. „Ik heb mijn mond gehouden, maar nu lieg je over me. Je weet dondersgoed dat ik binnen een dag een optreden produceer. Toen jij mijn creativiteit en zelfexpressie inbond, besloot ik om niet te komen. Het gaat hier om samenwerking, kunst, eerlijkheid. Ik wil me gesteund voelen en niet meedoen aan allerlei vervelende spelletjes. Dat is niet wat muziek voor mij is”, aldus de zangers.

Ariana was genomineerd voor nog een Grammy, in de categorie Pop Solo perfomance, voor het nummer God Is A Woman. De award in die categorie ging echter naar Lady Gaga, die won met Joanne.