Grammy voor oud-president Jimmy Carter

De inmiddels 94-jarige Carter won al zijn Grammy’s in dezelfde categorie. In 2016 won hij voor de luisterversie van de memoires die hij uitbracht naar aanleiding van zijn 90e verjaardag: A Full Life: Reflections at 90. In 2007 ging hij ervandoor met een Grammy voor het luisterboek van Our Endangered Values: America’s Moral Crisis.

De voormalig staatsman nam het dit jaar in zijn sectie op tegen Courtney B. Vance, David Sedaris, Questlove en Tiffany Haddish.

De luisterboekcategorie van de Grammy’s kent meer presidentiële winnaars: Ook Bill Clinton en Barack Obama vielen daarin al ieder twee keer in de prijzen.