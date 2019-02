Diana Ross viert 75e verjaardag bij Grammy’s

Tijdens de ceremonie was een compilatie te zien van beelden uit de carrière van Diana, met een voice-over van de presentatrice van de avond, Alicia Keys. Daarna kwam de 9-jarige kleinzoon van de zangeres het podium op om de Motown-legende te introduceren. „Ze is geweldig. Jonge mensen als ik kunnen naar haar opkijken vanwege haar onafhankelijkheid, haar zelfvertrouwen en om hoe ze altijd haar unieke zelf blijft”, aldus Raif-Henok Kendrick. „Ze heeft de wereld laten zien dat niets buiten ons bereik ligt. Dus dames en heren, graag applaus voor mijn oma Diana Ross.”

De zangeres zong twee nummers: The Best Years of My Life en Reach Out And Touch (Somebody’s Hand), ooit haar debuut als solo-artiest en bij veel Nederlanders bekend als het nummer dat in de jaren 80 werd gezongen aan het einde van de Soundmixshow.

Diana Ross heeft nooit een reguliere Grammy gewonnen, wel kreeg ze in 2012 de Lifetime Achievement Award van de organisatie achter de muziekprijzen, de Recording Academy.