Michelle Obama verrast met speech

De vrouwen bespraken het belang van muziek. Daarna hield Michelle een korte toespraak waarin ze vertelde dat muziek haar altijd heeft geholpen om haar verhaal te vertellen. Dat waren voor de ex-First lady van de Verenigde Staten niet alleen de Motown-platen die ze vroeger grijs draaide, maar ook songs van de laatste jaren.

„Of we nu van country, rap of rock houden, muziek helpt ons onze gevoelens te delen. Onze waardigheid en ons verdriet, onze hoop en vreugde”, zei Michelle. „Muziek stelt ons in staat naar elkaar te luisteren en elkaar uit te nodigen.”

Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Michelle Obama en Jennifer Lopez Ⓒ Hollandse Hoogte