Dolly Parton zingt met Miley en Katy

Katy Perry en Kacey Musgraves begonnen met Here You Come Again. Halverwege kwam onder luid applaus Dolly zelf op, en zong het liedje verder mee. Met petekind Miley zong ze vervolgens haar hit Jolene, waarna Maren Morris opkwam om After The Gold Rush in duet ten gehore te brengen.

Countrygroup Little Big Town stond Dolly bij toen ze haar nummer Red Shoes uit Netflix-film Dumplin’ zong, waarna alle artiesten samenkwamen voor 9 to 5, Dolly’s grootste hit uit de gelijknamige film.

Dolly kreeg het publiek tijdens het optreden verschillende keren aan het lachen. Zo grapte ze: „Ik ben mijn hele leven al bekend om twee dingen”, waarna ze opmerkte dat ze het deze keer niet over haar boezem had, maar dat mensen nu eenmaal van haar verwachten dat ze een grapje maakt over haar borstomvang. Deze keer ging het om iets anders: „Ik ben ook bekend als zangeres en als liedjesschrijver.”

Het Grammy-eerbetoon volgde op de MusiCares afgelopen vrijdag, waarbij Dolly werd uitgeroepen tot Person of the Year. Het was de eerste keer dat een countryzangeres die eer kreeg.

