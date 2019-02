Aretha Franklin treedt in voetsporen Albert Einstein en Pablo Picasso

De zender maakte zondag bekend dat het verhaal van de zangeres, die afgelopen zomer op 76-jarige leeftijd overleed, voorrang krijgt op dat van Mary Shelley. De Frankenstein-bedenkster werd eerder aangekondigd als onderwerp van het derde seizoen van Genius. Volgens National Geographic is een reeks over Mary Shelley niet van de baan; de zender is van plan het script rond haar verhaal in de toekomst weer op te pakken.

Genius was voor het eerst te zien in 2017, toen Geoffrey Rush in de huid van Albert Einstein kroop. Het jaar erop was Antonio Banderas te zien als Pablo Picasso. Het is nog niet bekend wie Aretha Franklin gaat spelen in het derde seizoen, dat in 2020 te zien moet zijn.