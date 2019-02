Historische Grammy voor Cardi B

De rapper had Offset meegenomen naar de ceremonie in Los Angeles. Alhoewel het stel officieel in scheiding ligt, nam Cardi toen haar naam werd genoemd haar vakgenoot bij de hand en bracht hem mee op het podium, waar ze naar eigen zeggen werd overmand door zenuwen. „Ik krijg geen lucht schat”, liet ze hem weten, waarna ze grapte: „Misschien moet ik wat wiet roken.” Het lukte haar toch haar team en fans te bedanken, waarna ze de award opdroeg aan haar dochtertje Kulture.

Cardi was niet de eerste vrouwelijke rapper die een Grammy in ontvangst mocht nemen voor beste album. Lauryn Hill won in 1997 als onderdeel van groep The Fugees. Cardi is wel de eerste vrouw die als solo-artiest de prijs voor beste rapalbum op haar naam mag schrijven.