Drake afgekapt tijdens speech

Nadat hij zijn beeldje in ontvangst had genomen, nam Drake plaats achter de microfoon en zei: „Ik wil deze gelegenheid aanpakken om iets te zeggen tegen kids die kijken en ook muziek willen maken, en tegen mijn collega’s die muziek maken vanuit hun hart, die puur zijn en de waarheid vertellen. Ik wil jullie laten weten dat deze industrie is gebouwd op meningen, niet op feiten. Het is geen basketbal waar je de trofee krijgt als je de meeste wedstrijden hebt gewonnen.”

De rapper ging verder: „Dit is een industrie waarin het soms aan een aantal mensen is die niet begrijpen wat een joch van gemengde afkomst uit Canada te zeggen heeft. Of een toffe Spaanse meid uit New York, of een ’brother’ uit Houston zoals Travis”, waarmee hij verwees naar Travis Scott. „Maar het punt is, je hebt al gewonnen als mensen je liedjes woord voor woord meezingen. Als je een held bent in de plaats waar je vandaan komt. Als normale mensen bij regen of sneeuw naar je concerten komen, als ze bereid zijn het geld waar ze hard voor gewerkt hebben aan een kaartje uit te geven. Als je dat hebt, dan beloof ik je, dan heb je dit niet nodig want dan heb je al gewonnen.”

Drake wilde op dat moment duidelijk nog verder gaan met zijn toespraak, maar de uitzending werd onderbroken voor een reclameblok. Volgens E! werd ook in de zaal de microfoon van de rapper uitgezet, zodat het publiek niet kon horen wat hij verder te zeggen had.