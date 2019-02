Kacey Musgraves wint Grammy voor beste album

De muzikante won in totaal vier Grammy's, naast die voor beste album won ze ook in de categorieën beste country album, beste country song en best country solo-uitvoering. Met haar prijzenkwartet staat ze op gelijke hoogte met Childish Gambino. Het muzikale alter-ego van Donald Glover won drie beeldjes voor This Is America en een voor Feels like Summer.

Lady Gaga en Brandi Carlile wonnen ieder drie Grammy's. Gaga won die voor beste solo-uitvoering, voor Joanne, beste liedje voor visuele media, voor Shallow uit A Star Is Born, en beste uitvoering van een duo. Die laatste eer deelt ze met Bradley Cooper, met wie ze Shallow zingt.

Ook de in 2017 overleden Chris Cornell heeft een Grammy in de wacht gesleept. De Soundgarden-voorman kreeg de award in de categorie Best Rock Performance voor When Bad Does Good. Verder vielen ook Beck en Willie Nelson in de prijzen.

Beck kreeg een Grammy voor zijn album Colors. De plaat werd gekozen in de categorie Best Alternative Music Album. Colors viel ook nog in de prijzen in de categorie Best Engineered Album, Non-Classical. Veteraan Willie Nelson had drie nominaties op zak. Uiteindelijk kreeg hij alleen een Grammy voor zijn album My Way.